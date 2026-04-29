Ultime News

29 Apr 2026 Tenta di rubare al CremonaPo: denuncia e foglio di via per una 21enne
29 Apr 2026 Per la sua terza edizione il concorso letterario “Angelo Rescaglio” diventa nazionale
29 Apr 2026 Resistenza: il vagabondo Alexandre patteggia venti mesi. Prossima destinazione, l'Austria
29 Apr 2026 Il nuovo libro di Gastone Breccia, l'analisi di 30 trattati per capire come fare la pace
29 Apr 2026 Ubriaco al volante urta un muretto, fermato e denunciato dai Carabinieri
Cronaca

Viola la misura dell'affidamento in prova, 55enne arrestato a Soresina

di Laura Bosio

L'uomo è stato colto due volte dai carabinieri nel mancato rispetto della misura. E' stato ora accompagnato alla casa circondariale di Cremona

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri
Fill-1

Ha violato le prescrizioni dell’affidamento in prova, in diverse occasioni. E’ finito così nei guai un 55enne pregiudicato di Soresina, arrestato dai carabinieri del paese nella mattinata del 28 aprile.

L’uomo si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in un Comune sotto la competenza dei Carabinieri di Soresina. Nel corso delle verifiche effettuate, i militari hanno infatti rilevato e documentato in modo puntuale la condotta dell’uomo, accertando la sua inosservanza alle prescrizioni che gli erano state imposte, in diverse occasioni, ossia il 24 marzo e il 13 aprile.

A seguito delle relazioni redatte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto un aggravamento della misura. I militari si sono quindi attivati per rintracciare il soggetto sul territorio di competenza, eseguendo il provvedimento. L’arrestato è stato poi condotto alla Casa Circondariale di Cremona.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...