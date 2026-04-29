Viola la misura dell'affidamento in prova, 55enne arrestato a Soresina

Ha violato le prescrizioni dell’affidamento in prova, in diverse occasioni. E’ finito così nei guai un 55enne pregiudicato di Soresina, arrestato dai carabinieri del paese nella mattinata del 28 aprile.

L’uomo si trovava sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in un Comune sotto la competenza dei Carabinieri di Soresina. Nel corso delle verifiche effettuate, i militari hanno infatti rilevato e documentato in modo puntuale la condotta dell’uomo, accertando la sua inosservanza alle prescrizioni che gli erano state imposte, in diverse occasioni, ossia il 24 marzo e il 13 aprile.

A seguito delle relazioni redatte, l’Autorità Giudiziaria ha disposto un aggravamento della misura. I militari si sono quindi attivati per rintracciare il soggetto sul territorio di competenza, eseguendo il provvedimento. L’arrestato è stato poi condotto alla Casa Circondariale di Cremona.

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