Tentati furti al CremonaPo: tre persone denunciate

Le Volanti della Polizia di Stato di Cremona hanno denunciato tre cittadini stranieri per due distinti tentativi di furto avvenuti presso il centro commerciale “Cremona Po”.

Il primo, un cittadino marocchino senza fissa dimora, tentava di sottrarre alcuni generi alimentari da un supermercato, venendo però individuato dalla vigilanza privata e poi bloccato grazie al tempestivo intervento sul posto di un equipaggio delle Volanti della Questura di Cremona.

Gli altri due stranieri, una coppia di cittadini rumeni residenti in città e privi di precedenti, tentavano invece di sottrarre capi di abbigliamento da un negozio sito all’interno sempre del predetto centro commerciale. Dopo essere stati intercettati dalla vigilanza privata, gli Agenti delle Volanti hanno altresì accertato che gli stessi soggetti avevano già perpetrato un altro furto poco prima ai danni di altro negozio di abbigliamento.

Tutta la merce sottratta veniva quindi restituita ai titolari degli esercizi commerciali dagli Agenti di Polizia di Cremona, che denunciavano tutti e tre gli stranieri per tentato furto.

L’attività si inserisce nel contesto più generale del costante controllo della Polizia di Stato delle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali al fine di contrastare i reati predatori e garantire una pronta e immediata risposta alle esigenze di sicurezza dei titolari dei negozi.

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