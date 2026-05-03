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Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 3 maggio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 3 maggio, con le ‘storie’ alle ore 16.30 su Canale 5. Nel programma condotto da Silvia Toffanin verranno proposte, oltre a contenuti inediti, alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione. 

Tutta al femminile la puntata domenicale, con le storie e i ritratti di: Romina Power, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Serena Brancale, Rossella Brescia e Samira Lui. 

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