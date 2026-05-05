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Cronaca

A Castelvetro l'incontro con l'ostetrica Beatrice Danzi

di Federica Bandirali

Giovedì 7 maggio alle 18.30 guiderà un momento informativo semplice, aperto e utile, per comprendere il proprio corpo con maggiore consapevolezza

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Un incontro dedicato alle donne di tutte le età per conoscere meglio il ciclo mestruale e i suoi cambiamenti, dal menarca alla menopausa. L’ostetrica Beatrice Danzi giovedì 7 maggio alle 18.30 guiderà un momento informativo semplice, aperto e utile, per comprendere il proprio corpo con maggiore consapevolezza.

L’appuntamento è  in Sala Locatelli, ovvero nella Biblioteca Comunale di Castelvetro Piacentino con prenotazione richiesta (Ramona 333 8491309).

Si tratta di un’occasione per informarsi, confrontarsi e prendersi cura di sé.

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