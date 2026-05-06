Marco Travaglio al Teatro Ponchielli domenica 6 dicembre

Il 6 dicembre arriva al Teatro Ponchielli di Cremona Marco Travaglio con il nuovo spettacolo “Cornuti e contenti. Ma non sarà anche colpa nostra?.

Dopo il grande successo dei suoi precedenti monologhi, Travaglio torna sul palco con il suo talk tagliente e provocatorio, fedele al suo stile inconfondibile: un viaggio nella più recente storia italiana, tra retroscena mai raccontati, verità scomode, paradossi della politica e cortocircuiti del potere. Travaglio ripercorre vicende, nomi e scelte che segnano la vita pubblica del nostro Paese. Un’occasione per riflettere, sorridere amaramente e fare il punto, tra satira e denuncia, sullo stato della nostra democrazia. In scena, Travaglio intreccia cronaca, memoria e indignazione civile, offrendo al pubblico un racconto lucido e appassionato che va oltre le prime pagine dei giornali.

I biglietti andranno in vendita alla biglietteria del Teatro a partire da venerdì 8 maggio nei consueti orari di apertura (lun/ven 10-18; sab 10-13; tel. 0372.022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it) e online sul circuito vivaticket.

Sono invece già disponibili all’acquisto online su ticketone.

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