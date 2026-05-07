Chiara Ferragni festeggia 39 anni: "Voglio sentirmi sempre più a casa nella mia vita"

Candeline, palloncini e sorrisi per il 39esimo compleanno di Chiara Ferragni, che ha scelto i social per condividere con i follower uno dei momenti più significativi della sua nuova fase personale. “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”, ha scritto l’imprenditrice digitale a corredo di un carosello di immagini tra torte, decorazioni e scatti dal sapore familiare.

Per Ferragni si tratta di un compleanno che arriva dopo un periodo particolarmente complesso, segnato prima dalla fine del matrimonio con Fedez e poi dalle vicende giudiziarie legate al cosiddetto “pandoro-gate”. Oggi però l’influencer sembra aver ritrovato serenità ed equilibrio, anche grazie alla vicinanza della famiglia e a una nuova relazione sentimentale.

Negli ultimi giorni Ferragni è stata fotografata a Forte dei Marmi insieme ai figli Leone e Vittoria e a José Hernandez, il giovane colombiano che da qualche mese frequenta l’imprenditrice. Le immagini pubblicate dai settimanali mostrano momenti di relax in spiaggia, tra giochi con i bambini e chiacchiere sotto l’ombrellone. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il rapporto tra Ferragni e Hernandez sarebbe diventato sempre più serio. L’influencer avrebbe infatti già presentato il compagno alla madre, alle sorelle e agli amici più stretti, segnale di un legame ormai consolidato.

Il 2026 ha rappresentato per Ferragni anche l’anno della chiusura definitiva delle vicende giudiziarie legate ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. A gennaio il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini, ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’influencer, accusata di truffa aggravata per presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social.

Dopo il proscioglimento, Ferragni aveva raccontato pubblicamente la difficoltà degli ultimi due anni: “Quando vinci tutti vogliono salire sul tuo carro, quando hai bisogno tante persone spariscono”. E parlando della separazione da Fedez aveva aggiunto: “Mi sono sentita completamente abbandonata. Ho sofferto tantissimo”.

Parole che si accompagnavano a una promessa precisa: “Ora ricomincio a vivere”. E oggi, tra nuovi equilibri familiari, una relazione vissuta alla luce del sole e il compleanno celebrato con gli affetti più vicini, quella nuova ripartenza sembra ormai realtà.

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