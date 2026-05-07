Dal 15 giugno al 4 settembre, tornano in 6 sedi i Centri Estivi Solco Young

Per il sesto anno consecutivo, tornano i Centri Estivi Solco Young, la proposta unitaria dei Centri Estivi delle cooperative del Consorzio Sol.Co Cremona, che si inserisce in SolcoCrEdu, l’incubatore che riunisce tutte le progettualità dedicate a bambini/e e ragazzi/e con particolare attenzione a quelli in situazione di povertà educativa. Per l’estate 2026, dal 15 giugno al 4 settembre (tranne la settimana dal 10 al 14 agosto) le cooperative del Consorzio e la cooperativa partner Il Cortile, gestiranno i Centri Estivi in 6 sedi: Scuola per l’infanzia Sant’Abbondio, Centro Ragazzi Iride e Scuola Realdo Colombo – in attesa di conferma (Cosper), Centro Sportivo San Zeno (Gamma), centro sportivo Cral Asc di via Postumia (Meraki) e Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata (Il Cortile).

È circa 450 il totale dei posti disponibili per bambini e bambine e ragazzi e ragazze tra i 3 e i 18 anni, accompagnati da educatori, istruttori e coordinatori. Una proposta di animazione, educazione e crescita che mette al centro i valori del Consorzio: qualità del servizio, particolare attenzione ai più fragili e una rete consolidata sul territorio che coinvolge cooperative, scuole e Centri Sportivi. Il progetto Solco Young, anche quest’anno, ha partecipato alla manifestazione di interesse promossa dal Comune di Cremona, per poter offrire alle famiglie rette calmierate.

Di seguito, i contatti delle cooperative per informazioni, dettagli e iscrizioni:

Gamma

349 2546062 | centriestivi@coopgruppogamma.it

Cosper

0372 458146 | info@cosper.coop

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