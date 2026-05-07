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Cronaca

Fondazione Pobic, il 12 e 14 maggio eventi nelle scuole

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Pensieri e Colori: questo il titolo dell’evento in programma il 12 maggio alla scuola primaria Stefano Magri di Vescovato e il 14 maggio alla Brazzuoli di Pozzaglio ed Uniti (ore 9.30-12.30). Scopo dell’iniziativa è quello d coinvolgere le scuole nei progetti della Fondazione Pobic.

Durante l’evento, verrà premiato il miglior disegno che sarà stampato sulle nuove magliette della Pobic 2026, inoltre verrà effettuata una raccolta di vestiti, giochi e materiali scolastici, che verranno consegnati direttamente dal presidente della Fondazione ai bambini Ucraini che si trovano sotto bombardamento.

Saranno presenti: Livia Carnale, presidente del Soccorso, Amedeo Bonazzoli, vicesindaco, Eugenio Ferro, Comandante dei Carabinieri di Vescovato, le Istituzioni comunali e i dirigenti scolastici.

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