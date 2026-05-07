La 71esima edizione dei David di Donatello incorona il talento cremonese di Sergio Romano. L’attore ha conquistato il premio come miglior attore protagonista per il film “Le città di pianura”, imponendosi alla sua prima candidatura e portando a casa uno dei riconoscimenti più prestigiosi del cinema italiano.

A consegnargli il David è stata Angela Finocchiaro, volto amatissimo del cinema e del teatro italiano, già vincitrice di due David nel corso della sua carriera.

Visibilmente emozionato al momento del ritiro del premio, Romano ha raccontato tutta la difficoltà e la vertigine di salire sul palco della cerimonia: “Sembra facile quando lo vedi in televisione, poi quando vieni qui sopra non sai cosa dire”. Nel suo discorso, l’attore cremonese ha poi rivolto una lunga serie di ringraziamenti all’Accademia, ai colleghi e a tutte le persone che hanno accompagnato il percorso del film nell’ultimo anno. Romano ha citato produttori, collaboratori e professionisti che hanno sostenuto il progetto di Le città di pianura, condividendo con lui il successo raggiunto. “L’Italia ha bisogno di essere vista” ha detto.

Per Cremona si tratta di un momento di grande orgoglio: il trionfo di Sergio Romano ai David di Donatello rappresenta infatti un riconoscimento importante non solo per il suo percorso artistico, ma anche per il legame con il territorio cremonese, che da anni segue la sua carriera tra teatro, cinema e televisione.