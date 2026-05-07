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Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro sfida l’australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming – nel primo turno del Masters 1000 di Roma. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati nel Challenger di Cagliari, mentre a Madrid era stato battuto al primo turno da Prizmic. 

 

In caso di passaggio del turno, Berrettini se la vedrà con il ceco Jakub Mensik. 

 

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