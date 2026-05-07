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Nazionali

Lazio, maglia speciale per Paul: il regalo agli Internazionali

(Adnkronos) –
Maglia della Lazio per Tommy Paul. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista americano, impegnato agli Internazionali d’Italia 2026, ha ricevuto la divisa ufficiale del club biancoceleste, di cui si è sempre dichiarato grande tifoso. 

Una delegazione della Lazio è arrivata al Foro Italico e ha incontrato Paul per consegnargli una maglia speciale, ovvero quella che sarà indossata nella finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 13 maggio all’Olimpico contro l’Inter. 

 

“Sempre un piacere rivederti, Tommy”, ha scritto la Lazio sui propri profili social, postando le foto del tennista americano con la sua nuova maglia, con tanto di numero 10. 

 

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