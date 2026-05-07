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Nazionali

Noemi Basiletti, chi è l’azzurra che ha vinto la sua prima partita Wta agli Internazionali

(Adnkronos) –
Noemi Basiletti ha vinto la sua prima partita nel circuito Wta agli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, la giovane tennista azzurra ha battuto l’australiana Ajla Tomljanovic, numero 88 del mondo, in due set con il punteggio di 7-5, 6-4, dopo l’interruzione per pioggia della sera prima, volando al secondo turno del Wta 1000 di Roma e incantando il Foro Italico. Al prossimo turno sfiderà l’ucraina Elina Svitolina, ma chi è Basiletti?
 

 

Noemi Basiletti è una tennista italiana di appena 20 anni, classe 2006, che arriva nel tabellone principale degli Internazionali dopo aver superato prequalificazioni e qualificazioni, vincendo in totale cinque match. Un risultato che permette già a Basiletti, attualmente numero 427 del mondo, di regalarsi il suo best ranking della carriera, arrivando alla 320esima posizione nella classifica generale. 

La tennista toscana ha iniziato a giocare da giovanissima ed è volata in Spagna, dove si è allenata per tre anni nell’Academy di Toni Nadal, lo zio di Rafa. Al momento si allena a Torino e punta a regalarsi risultati che possono essere un trampolino per la sua ancora giovane carriera, a cominciare dagli Internazionali e dalla sfida a Svitolina, numero 10 del mondo. 

 

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