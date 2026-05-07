Omaggio a Cremona, venerdì il concerto dei M° Accardo e Giuranna con gli allievi Stauffer

È un appuntamento che si rinnova da quasi quarant’anni e rappresenta al contempo un punto di fine e un punto d’inizio in continua evoluzione: è Omaggio a Cremona, concerto che porta in scena gli illustri M° Salvatore Accardo e Bruno Giuranna insieme ai loro allievi dell’Accademia Stauffer, per un incontro fra diverse generazioni di musicisti ad eseguire capolavori cameristici.

Nel tempo la serata-evento è stata proposta in diversi luoghi della città, a sottolineare l’apertura della realtà formativa verso il pubblico; stavolta, sarà l’Auditorium G. Arvedi del Museo del Violino ad ospitare il concerto venerdì alle 20:30. L’ingresso è libero, previa prenotazione su Eventbrite.

Per i giovani artisti rappresenta la sintesi dei Corsi di Alto Perfezionamento e delle masterclass seguite, dando loro l’opportunità di esibirsi insieme a musicisti di chiara fama. L’esperienza è stimolante anche per i Maestri, che dialogano attraverso l’arte dei suoni con le nuove generazioni.

In programma Verklärte Nacht di A. Schönberg nella versione per sestetto d’archi e il Quartetto per pianoforte e archi op. 47 di R. Schumann, attraversando epoche e stili.

© Riproduzione riservata