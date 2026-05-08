Fondazione CER Città di Cremona, 4 nuovi soci e 30 manifestazioni di interesse
Come previsto dallo Statuto, il 30% degli incentivi ricevuti dallo Stato sarà destinato a un fondo di solidarietà
La Fondazione CER Città di Cremona annuncia ufficialmente l’ingresso nella fase operativa. Dopo mesi di intenso lavoro dedicato al perfezionamento degli adempimenti burocratici, la Comunità Energetica Rinnovabile della città è pronta a coinvolgere attivamente il territorio, unendo sostenibilità ambientale e solidarietà sociale. Venerdì pomeriggio l’incontro dei soci fondatori alla sede del Civico 81. Durante la riunione sono stati approfonditi i dettagli del piano operativo con un calendario delle iniziative pubbliche rivolte alla cittadinanza, alle imprese e alle associazioni interessate a far parte di questo innovativo progetto.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci al momento della costituzione avvenuta il 12 dicembre 2025, ha completato i passaggi chiave per la piena operatività: l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e l’approvazione del Regolamento operativo, in vigore dal 1° aprile. Francesco Monterosso, Presidente della Fondazione CER Città di Cremona, conferma i 17 soci fondatori più 4 nuovi soci e 30 manifestazioni di interesse. Insomma, un progetto importante che si sta evolvendo.
La Fondazione CER Città di Cremona pone al centro la sua missione sociale; come previsto dallo Statuto, il 30% degli incentivi ricevuti dallo Stato sarà destinato a un fondo di solidarietà. Tali risorse verranno impiegate per l’abbattimento della povertà energetica e per lo sviluppo di progetti a forte impatto sociale e ambientale, restituendo valore alla comunità locale. La quota restante di incentivo sarà ripartita tra produttori e consumatori. La Fondazione CER città di Cremona si inserisce nel solco del percorso promosso dalla Diocesi, integrandosi in una rete territoriale che conta già altre sei CER operative, a testimonianza di un impegno corale per la transizione energetica del nostro territorio.