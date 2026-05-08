In osservazione all'ospedale di Cremona due dei feriti nell'incidente in A21

Sono state tenute in osservazione al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cremona due delle sei persone coinvolte nell’incidente di ieri sera alle 23 nel tratto autostradale dell’A21 tra Pontevico e Manerbio. Entrambe hanno riportato politraumi e una di loro è stata trasportata al nosocomio in eliambulanza, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Altre due persone sono invece state portate in ambulanza ai Civili di Brescia.

Nessun ferito grave, fortunatamente, per uno scontro che inizialmente aveva destato molta preoccupazione con l’invio, oltre che dell’elisoccorso, di tre ambulanze e dell’automedica.

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