Aperijazz, doppio appuntamento il 12 maggio al Museo del Violino

Da non perdere il prossimo appuntamento con gli AperiJazz martedì 12 maggio alle ore 19 nel cortile del Museo del Violino. Si parte con la presentazione di Yes Jazz, libro di Lucia Zanotti in cui la nota intellettuale cremonese – eclettica giornalista, poetessa, scrittrice, artista – ha raccolto pensieri e opere figurative dedicate alla musica improvvisata. La vendita del libro è a cura di CremonaBooks.

Seguirà una conversazione in cui Roberto Codazzi e Riccardo Bergonzi andranno alla scoperta delle origini del jazz a Cremona, ovvero di quegli anni in cui sotto il Torrazzo hanno preso piede associazioni e scuole legate a questa espressione musicale. In particolare si parlerà della ormai leggendaria figura di Nino Donzelli, pigmalione di Mina nonché fondatore del Centro studi di musica jazz che oggi porta il suo nome e di cui lo stesso Bergonzi è presidente. Entrambi questi momenti sono a ingresso libero.

Qualora si volesse prenotare un tavolo per una consumazione nel dehor è invece necessario rivolgersi al Bistrot del Museo del Violino.

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