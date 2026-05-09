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Cremonese

Cremonese: oltre a Baschirotto e Moumbagna, assenti anche Floriani Mussolini e Payero

Il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei giocatori convocati per la sfida dello stadio Zini contro il Pisa. Saranno quattro le assenze

Romano Floriani Mussolini
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Cremonese-Pisa, sfida valida per la 36ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma domenica 10 maggio alle ore 15 allo stadio “Giovanni Zini”.

Saranno assenti: Baschirotto (lesione di alto grado all’altezza del retto femorale), Floriani Mussolini (risentimento muscolare), Payero (trauma contusivo) e Moumbagna.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino

CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi, 38 Bondo

ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

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