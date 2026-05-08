Cremonese: arriva un Pisa già retrocesso, ma ancora vivo e pronto a vendere cara la pelle

Alla Cremonese serve un’impresa per riuscire a salvarsi. Troppe le occasioni sprecate dai grigiorossi, precipitati in classifica e ora con 4 punti di distacco dal Lecce a tre giornate dal termine del campionato. Per rimettersi in gioco, la squadra di Giampaolo deve sperare prima di tutto che sabato sera la Juventus riesca a battere il Lecce. A quel punto diventerebbe determinante la sfida in programma domenica alle ore 15 allo Zini contro il Pisa, già matematicamente retrocesso. Un successo contro i toscani, porterebbe la Cremo a un solo punto di distanza dai rivali allenati da Di Francesco, facendo diventare decisivi gli ultimi due turni.

E’ chiaro che non si può dare nulla per scontato e tutte le partite vanno giocate. Non sarà facile per la Juve ottenere i tre punti a Lecce, così come sarà difficile per la Cremo ottenere un successo contro un Pisa ancora vivo e pronto a vendere cara la pelle con grande orgoglio. La matematica, però, permette ai grigiorossi di nutrire ancora qualche speranza, dunque giocatori e allenatore hanno l’obbligo di crederci fino alla fine, facendo tutto il possibile per sfruttare anche quella piccola chance che ci si può ancora giocare.

Si diceva del prossimo impegno della Cremonese, che tra le mura amiche riceverà il Pisa ultimo in classifica è già condannato al ritorno in Serie B, ma comunque determinato a fare bella figura a Cremona. I toscani in queste 35 giornate disputate hanno vinto solamente due volte. E uno di questi due successi arrivò proprio all’andata contro i grigiorossi, lo scorso 7 novembre, con rete decisiva di Touré nel finale.

Il Pisa ha perso dieci volte nelle ultime undici uscite, con il cambio di allenatore (da Alberto Gilardino al 33enne svedese Oscar Hiljemark) che non ha dato i suoi frutti. Quella nerazzurra è la peggior difesa di tutta la Serie A, con un totale di ben 63 gol incassati finora.

Sulla carta, si può parlare di avversario alla portata della Cremonese. Ma considerati i problemi messi in mostra dai grigiorossi nella seconda parte di stagione, non c’è nulla di facile o scontato. Ma per continuare a crederci non c’è altra via: sperare che la Juve batta il Lecce e conquistare i tre punti allo Zini contro il Pisa.

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