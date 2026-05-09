Ultime News

9 Mag 2026 Polizia, omaggiati gli agenti in pensione: il questore ha consegnato venti medaglie
9 Mag 2026 Job Shadowing al Torriani: al via la collaborazione con Spagna e Finlandia
9 Mag 2026 "Caccia al Raee", Aprica premia le scuole cremonesi
9 Mag 2026 Sala Puerari gremita per Vera Gheno: “Importante riflettere sul concetto di normalità”
9 Mag 2026 Super Gioco Sano: un weekend di giochi e relazioni al Parco delle Colonie Padane
Nazionali

Diletta Leotta mamma bis, è nato Leonardo: i primi scatti di famiglia

(Adnkronos) –
Diletta Leotta è diventata mamma bis. La conduttrice, volto di Dazn, ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, nato dall’amore con il marito Loris Karius. Il piccolo si chiama Leonardo, come rivelato negli scatti condivisi sul suo canale social oggi, sabato 9 maggio, dove compare anche la primogenita della coppia, Aria, nata il 16 agosto del 2023. Nelle immagini pubblicate, il primo ritratto della famiglia al completo.  

L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato lo scorso 10 dicembre. “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, aveva scritto il volto di Dazn. 

 

 

L’annuncio era stato accompagnato da una foto di famiglia ‘allargata’, con Karius, ex portiere del Liverpool oggi allo Schalke 04, che abbraccia Leotta e la figlia Aria e con una mano tocca la pancia di Diletta. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...