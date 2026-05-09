Fauna selvatica in pericolo, doppio intervento di salvataggio della Polizia Provinciale

Ancora due importanti interventi di recupero fauna selvatica da parte della Polizia Provinciale di Cremona, impegnata quotidianamente nella tutela degli animali selvatici e nella vigilanza ambientale sul territorio provinciale.

Nel pomeriggio di venerdì, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti sono intervenuti in zona Porta Mosa a Cremona dove una femmina di germano reale, accompagnata dai propri piccoli, si era smarrita in un’area urbana particolarmente trafficata e pericolosa per gli animali.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori, la mamma e gli anatroccoli sono stati recuperati in sicurezza e successivamente liberati in un’area naturale idonea, lontano dai rischi della circolazione stradale.

Nella mattinata di sabato, invece, gli agenti della Polizia Provinciale sono stati impegnati nel delicato recupero di un grosso capriolo maschio rimasto intrappolato all’interno di un canale irriguo. L’animale, stremato e impossibilitato a risalire autonomamente dalle sponde del corso d’acqua, rischiava seriamente di morire annegato. Dopo un complesso intervento di recupero, il capriolo è stato tratto in salvo e rimesso in libertà.

La Polizia Provinciale di Cremona ricorda come le attività di recupero della fauna selvatica rappresentino ormai un impegno quotidiano per gli operatori del Nucleo Ambientale Ittico-Venatorio, spesso chiamati a intervenire in situazioni di emergenza per salvaguardare animali in difficoltà.

Parallelamente proseguono anche i controlli sul territorio finalizzati al contrasto del bracconaggio e degli illeciti in materia venatoria e ambientale, nell’ottica della tutela del patrimonio faunistico provinciale.

© Riproduzione riservata