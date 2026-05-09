Le reliquie di Santa Bernadette arrivano a Castelvetro: il programma delle preghiere e celebrazioni

Il reliquiario di Santa Bernadette Soubirous farà tappa nella Bassa Piacentina all’inizio di giugno. Un evento eccezionale per i fedeli di Castelvetro Piacentino, che ospiterà per alcuni giorni i frammenti ossei della santa francese nota per le apparizioni mariane di Lourdes.

L’annuncio è stato dato al termine delle messe domenicali dal parroco don Massimiliano Camporese, suscitando sorpresa ed entusiasmo nella comunità. “Prepariamoci sin da ora a vivere con fede e devozione questo particolare momento”, ha detto il sacerdote ai fedeli nel bollettino della parrocchia. Martedì 2 giugno le reliquie faranno tappa al Biazzi alle ore 18 poi il mercoledì alle 10 la messa con gli ospiti della casa di riposo. Mercoledì 3 giugno alle 12 la messa nella chiesa San Giovanni di Croce santo Spirito e alle 20.30. rosario e messa celebrati da Don Francesco Villa, sacerdote originario di Castelvetro. Il 7 giugno le reliquie torneranno a Lourdes

La presenza delle reliquie in Italia avrebbe dovuto concludersi nell’ultima settimana di maggio, ma è stata concessa una proroga straordinaria proprio per permettere la tappa a Castelvetro. Nel calendario delle celebrazioni, che comprenderanno momenti di adorazione, processioni e preghiera nelle diverse parrocchie del territorio.

Le reliquie di Santa Bernadette sono custodite abitualmente nel convento di Saint-Gildard a Nevers e comprendono alcune costole e rotule prelevate durante la ricognizione del corpo avvenuta nel 1925. Periodicamente vengono portate in pellegrinaggio in diversi Paesi, spesso nell’ambito delle iniziative promosse da UNITALSI.

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