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A Roma l’onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno

(Adnkronos) – La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l’onda rosa della Race for the Cure promossa dalla Komen Italia. Al nastro di partenza tante famiglie, giovani e migliaia di palloncini rosa colore della corsa che da 27 anni unisce sport e prevenzione contro il tumore al seno. Alla partenza questa mattina la first lady, avvocato Laura Mattarella, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 

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