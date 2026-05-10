Grassi: "I tifosi vogliono di più, noi li capiamo e vale anche per noi"

Il centrocampista grigiorosso Alberto Grassi è stato uno dei migliori in campo e, al termine di Cremonese-Pisa, ha commentato così la vittoria ottenuta dalla sua squadra.

Cosa passa nella vostra testa dopo una vittoria come quella di oggi? Quanto credete nel raggiungimento dell’obiettivo?

“Oggi tutta la squadra ha fatto bene, nell’atteggiamento e nell’approccio. Siamo stati bravi anche in parità numerica, ma sappiamo di non aver fatto ancora niente perché se il campionato finisse oggi saremmo retrocessi. Sicuramente la vittoria dà fiducia”.

Al termine della gara i tifosi vi hanno mandato un messaggio…

“I tifosi vogliono di più, noi li capiamo e vale anche per noi. Bisogna restare uniti fino alla fine con la tifoseria, la società e la squadra”.

Che tasti ha toccato mister Giampaolo nel preparare questa partita?

“Con la Lazio abbiamo preso una bella batosta, il pareggio sarebbe stato oro. Il mister ci ha fatto capire che abbiamo dei valori, siamo forti e dobbiamo metterli in campo”.

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