La Cremonese travolge il Pisa 3-0 allo Zini e si porta a un punto dal Lecce

Una prestazione convincente, una partita mai davvero in discussione. La Cremonese vince 3-0 contro il Pisa: allo Zini decidono le reti di Vardy, Bonazzoli e Okereke.

Al 7’ Moreo prova un cross dalla sinistra ma colpisce male, la palla sfiora la traversa. Al 23’ Bozhinov entra male su Bonazzoli e rimedia il secondo cartellino giallo, lasciando i suoi in dieci. Al 29’ Grassi ci prova dai trenta metri, Semper respinge. Al 31’ Vardy approfitta di un intervento errato della difesa avversaria e col mancino la mette nell’angolino per l’1-0. Al 34’ Bonazzoli spreca una grande occasione in contropiede, sbagliando il passaggio per Vandeputte in situazione di superiorità numerica. Al 41’ Maleh ci prova col mancino, ma la mira è larga. Due minuti dopo Grassi calcia al volo dal limite, la palla sfiora il palo. Al 46’ Semper scivola sul rinvio, Bonazzoli prova a beffarlo con un pallonetto, ma Canestrelli sulla riga di porta evita il 2-0. Poco dopo Bianchetti di testa mette fuori su sviluppi di corner.

Al 51’ la Cremo raddoppia: contropiede guidato da Vandeputte, assist per Bonazzoli che di prima intenzione batte Semper per il 2-0. Al 56’ lo stesso Vandeputte calcia al volo, Semper respinge. Sull’azione successiva Loyola compie un brutto intervento su Pezzella e rimedia un altro rosso. Pisa in 9 e Pezzella costretto al cambio per infortunio. Al suo posto Giampaolo inserisce Zerbin, poi sostituisce Maleh con Thorsby. Negli ultimi 20 minuti la Cremonese passa al 4-4-2, con Sanabria insieme a Bonazzoli e Okereke esterno alto a sinistra. All’82’ Barbieri calcia dal limite, Semper si allunga e sventa il pericolo. Al minuto 87 Okereke sigla il 3-0 con un’azione personale: col destro il nigeriano batte Semper e chiude la partita.

Cremonese che sale a quota 31 punti, a -1 dal Lecce quartultimo. Nel prossimo turno i grigiorossi sono attesi dalla trasferta di Udine.

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