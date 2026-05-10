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MotoGp, doppietta Aprilia nel Gp Francia: Martin vince davanti Bezzecchi

(Adnkronos) –
Doppietta Aprilia nel Gran Premio di Francia di MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, Jorge Martin ha conquistato la gara di Le Mans, dopo aver già trionfato nella Sprint di ieri, precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, che resta leader del Mondiale. Terzo Ai Ogura davanti alla VR46 di Fabio Di Giannantonio, che ha sorpassato nell’ultimo rettilineo la KTM di Pedro Acosta. Sesto Fabio Quartararo (Yamaha), settimo Enea Bastianini (KTM). Poi Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Luca Marini (Honda) a chiudere la top ten. 

 

L’ultimo Gp di Jerez era stato invece vinto dalla Ducati Gresini di Alex Marquez. 

 

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