Musetti, nervosismo contro Cerundolo e ‘lite’ con allenatore: “Zitto e gioca”

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti ‘nervoso’ agli Internazionali 2026. Oggi, domenica 10 maggio, il tennista azzurro ha affrontato l’argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita caratterizzata dal forte nervosismo di Musetti, che durante il primo set ha anche litigato con il suo angolo.

Durante il primo parziale infatti l’azzurro non è riuscito a esprimere al meglio il suo tennis, faticando soprattutto con il dritto, trovando la prima a intermittenza e lamentando un imprecisato dolore alla gamba sinistra, già fasciata in via precauzionale. All’ottavo game, quando Cerundolo è riuscito a piazzare il primo break della partita, il nervosismo di Musetti è esploso.

“Non ho spinta”, ha urlato verso il suo angolo, lamentandosi delle sue scelte in campo e anche del dolore che sentiva stesse aumentando. La risposta di Tartarini è stata però perentoria: “Zitto e gioca” gli ha urlato l’allenatore, richiamandolo a una maggiore concentrazione.