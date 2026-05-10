Paola Caruso oggi a Verissimo, per la prima volta in studio anche il figlio Michele

(Adnkronos) –

Paola Caruso sarà ospite oggi, domenica 10 maggio, a Verissimo per un’intervista di famiglia insieme al figlio Michele. L’ex Bonas di ‘Avanti un altro’ torna nel salotto di Silvia Toffanin dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, conclusa poche settimane fa a pochi passi dalla finale.

Prima della sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, Caruso è stata ospite di Toffanin parlando di questa nuova esperienza che aveva considerato come una grande opportunità: “La vita mi ha messo tanto alla prova, mi ha tolto tutto ma mi ha resa la donna che sono oggi. Sono una mamma, una donna forte e resiliente”, aveva detto.

Caruso aveva parlato del dolore che ha vissuto negli ultimi mesi per la morte della mamma Wanda: “Il dolore c’è sempre, la perdita non si potrà mai colmare. Un dolore che rimane nel cuore. La penso sempre, ma vado sempre”.

Paola Caruso poco prima di entrare nella Casa aveva ritrovato l’amore tra le braccia di Fabio: “È una persona affidabile, non ha paura di amarmi. È intelligente, mi ha fatto superare tutte le mie paure. Io ero terrorizzata dall’amore, non mi fido più di nessuno. Lui, con la sua dolcezza, mi ha presa per mano”, aveva spiegato.

La Bonas più volte ha parlato del dramma vissuto dal piccolo Michele, vittima di problemi di salute. Ospite a Verissimo, Paola Caruso aveva raccontato per la prima volta cosa era accaduto al figlio Michele mentre erano in vacanza in Egitto. “Eravamo appena arrivati a Sharm el-Sheikh, quando a Michele è venuta la febbre. Gli ho dato dei medicinali, ma la febbre non passava, allora ho chiamato un medico. Il dottore ci ha consigliato di fargli una puntura per far passare la febbre. All’inizio ero titubante, ma poi mi sono fidata. Dopo una mezz’oretta dalla puntura, volevo misurargli la febbre, allora ho chiamato Michele, e lui, alzandosi dal letto, è caduto. Aveva proprio la gambina che penzolava”, aveva raccontato la showgirl. “I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina. I medici ci hanno detto che sarà un percorso molto lungo”.

Dopo l’operazione a cui è stato sottoposto il figlio, nel 2024 la showgirl aveva raccontato di essere rientrata da un viaggio negli Stati Uniti, dove il piccolo Michele ha dovuto eseguire una serie di accertamenti in una clinica. “Sono andata nella clinica migliore del mondo per sapere se ci fosse una speranza perché Michele torni a camminare senza il tutore. Hanno fatto tutti gli esami ed è emerso che il danno è permanente. Non c’è a oggi una cura affinché mio figlio recuperi l’uso della gamba. Mi sono dovuta rassegnare a questo”, aveva spiegato la showgirl nello studio di Silvia Toffanin.

La showgirl aveva parlato dell’intervento a cui si era sottoposto il piccolo Michele. È durato 5 ore: “L’intervento tecnicamente è riuscito, ha ancora il tutore e deve tenerlo per un altro anno. Deve fare anche fisioterapia, ma da quando ha tolto il gesso ho visto dei miglioramenti, Michele sta riprendendo la fase motoria. Il piedino è adesso dritto”, aveva raccontato Caruso lo scorso marzo.

La battaglia però non è ancora finita: “Deve fare ora un altro intervento, a livello osseo, per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Dobbiamo tornare in America per vedere il successo dell’intervento precedente. Lui sta bene, lo vedo più sereno, si sente come gli altri”, aveva spiegato Caruso.