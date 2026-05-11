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Ascolti tv, 10 maggio: il finale di Roberta Valente su Rai1 vince con 20,4%

(Adnkronos) –
L’ultima puntata della fiction ‘Roberta Valente – Notaio a Sorrento’, in onda ieri su Rai1 con un solo episodio, ha vinto la sfida della prima serata con 3.523.000 spettatori e il 20,4% di share. Medaglia d’argenrto per ‘Racconto di una Notte’ su Canale 5 che ha interessato 1.639.000 spettatori e il 12,8% di share mentre ‘Che Tempo Che Fa’, in onda su Nove, ha raccolto 1.580.000 spettatori e il 9% di share.  

Fuori dal podio troviamo Rai3 con ‘Report’ che registrato 1.474.000 spettatori (8,3% share) mentre Rete 4 con LaLiga – Barcellona-Real Madrid ha totalizzato 1.149.000 spettatori (6,3% share). Seguono: Italia con ‘Zelig On’ (792.000 spettatori, 5,9% share); Rai2 con ‘Ncis – Unità Anticrimine’ (574.000 spettatori, 3,1% share); La7 con ‘Il primo cavaliere’ (259.000 spettatori, 1,8% share) e Tv8 con ‘Cani sciolti’ (173.000 spettatori, 1,3% share). 

In access prime time ‘Affari Tuoi’ su Rai1 ha prevalso con 4.419.000 spettatori e il 23% di share. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha conquistato 4.210.000 spettatori e il 21,8% di share. 

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