“La difesa del suolo non è più un tema rinviabile: significa prevenzione, sicurezza e tutela concreta delle comunità locali. Con il Programma regionale 2026-2028 per la difesa del suolo, Regione Lombardia continua a investire con decisione sulla prevenzione del rischio idrogeologico, destinando alla provincia di Cremona 785 mila euro per due interventi strategici”. Lo dichiara Marcello Ventura, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Attività produttive, commentando l’approvazione del piano regionale che prevede complessivamente oltre 37,7 milioni di euro per interventi urgenti e prioritari in tutta la Lombardia.

“Anche il territorio cremonese beneficia di risorse importanti – sottolinea Ventura – destinate alla manutenzione e alla messa in sicurezza di aree delicate sotto il profilo idraulico e ambientale. Nel dettaglio, andranno ai Comuni di Gadesco Pieve Delmona per opere di difesa idraulica a Pieve Delmona (400.000 euro) e di San Daniele Po, per opere complementari dell’impianto di sollevamento del colatore Pozzolo (385.000 euro)”.

“Intervenire sulla sicurezza idraulica – prosegue Ventura – significa proteggere famiglie, imprese agricole, infrastrutture e attività produttive. La manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere di contenimento è fondamentale soprattutto in una fase in cui gli eventi atmosferici sono sempre più frequenti e intensi. La prevenzione è l’unica strada seria per evitare emergenze e danni ancora più gravi”.

“Regione Lombardia sta dimostrando attenzione concreta verso i territori attraverso investimenti mirati e una programmazione seria – conclude Ventura -. Continueremo a monitorare l’attuazione degli interventi affinché le risorse stanziate si traducano rapidamente in opere e cantieri operativi. Ringrazio l’assessore regionale Gianluca Comazzi e la Giunta regionale per il lavoro portato avanti sulla tutela del territorio lombardo”.

“Si tratta di interventi importanti per la sicurezza del territorio e delle comunità locali – commenta il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni -. La prevenzione e la manutenzione sono fondamentali in una provincia fragile dal punto di vista idraulico come la nostra, dove i cambiamenti climatici rendono sempre più frequenti eventi estremi e criticità”.

“Bene quindi queste risorse – prosegue il consigliere dem – ma è necessario garantire continuità agli investimenti e accelerare gli interventi di messa in sicurezza, sostenendo i Comuni che troppo spesso si trovano a fronteggiare situazioni complesse con risorse insufficienti”.

© Riproduzione riservata