Eco Cremona, terza edizione: la sostenibilità quotidiana torna protagonista

Il 16 e il 17 maggio segnano il ritorno di Eco Cremona, il festival della sostenibilità promosso da Arci Cremona, No Spreco, Circolo Arcipelago che si terrà nel cortile di via Speciano 4. Giunta alla sua terza edizione, la manifestazione si conferma come uno spazio di contaminazione dove il presente viene analizzato attraverso pratiche concrete, con l’obiettivo di costruire collettivamente un futuro diverso.

Quest’anno l’iniziativa assume un valore ancora più profondo entrando a far parte della Trama dei Diritti, un progetto culturale promosso da CSV Lombardia Sud ETS che vede diverse realtà del territorio unite nella costruzione di una cultura dei diritti e della solidarietà.

Il programma di sabato 16 maggio: tra recupero alimentare e moda circolare Le porte del festival si apriranno sabato alle ore 12:00, con area market e stand di cibo vegetale. Il cuore operativo della giornata batterà già dalle 13:30 con la distribuzione settimanale di Nospreco, un’iniziativa di recupero delle eccedenze alimentari del mercato aperta a tutti i cittadini muniti di borsa. Nel pomeriggio, alle 16:00, si terrà il talk “Transizione alimentare” per parlare di alimentazione vegetale con Domiziana Illengo (Responsabile Nazionale area alimentazione vegana di LAV – Lega Anti Vivisezione) e la nutrizionista Carla Torti.

Contemporaneamente prenderà il via lo Swap Party, lo scambio gratuito di abiti che alle 18:00 culminerà nella sfilata collettiva “Swap and Walk” con la stylist Caterina Anni, fondatrice di Swapr. Per i più creativi, alle 17:00, il laboratorio de “La Marenguna” permetterà di trasformare scarti di legno in oggetti d’arte. La serata si chiuderà alle 21:00 con lo spettacolo teatrale “Il Mondo Che Avanza”, un viaggio ironico nella storia dell’alimentazione che parte dalle caverne per arrivare fino al nostro frigorifero.

Lo spettacolo con Francesco Errico, Andrea Migliorini e Jacopo Sgarzi, curato in collaborazione con Compagnia dei Piccoli, è una corsa esilarante tra evoluzione, salute, ambiente, sostenibilità e contraddizioni del nostro rapporto col cibo.

Il programma di domenica 17 maggio: natura, comunità energetiche e musica La domenica inizierà alle 10:00 con la riapertura dello Swap Party. Alle 11:00, il talk “Lupi e altri vicini di casa” con Simone Basile – dottorando in etica della conservazione dell’Università di Padova – approfondirà il ritorno di specie selvatiche in territori occupati dagli esseri umani. Nel pomeriggio, alle 15:00, il dialogo tra No Spreco e Recup illustrerà le pratiche di recupero urbano: dalle sfide organizzative al coinvolgimento delle persone, fino alle nuove sperimentazioni, un dialogo aperto su come trasformare lo spreco in risorsa e relazione.

Dalle 16:00 Davide Romagnoli, illustratore, guiderà un laboratorio di disegno ironico e alle 18:00, l’importante talk – in collaborazione con Legambiente – “Il Sole Comune” con Andrea Poggio (Legambiente e Cooperativa “Comunità Solare”), Francesco Casella (Fondazione CER città di Cremona) e Matteo Risi (Direttore dell’Osservatorio Smart City del Politecnico di Milano) per discutere insieme della sfida tra ecologia, tecnologia e solidarietà per il futuro di Cremona.

Il festival si concluderà alle 20:00 con il concerto reggae dei Sirom che, in una speciale formazione allargata porteranno il pubblico in Jamaica ad assaporare i suoni di questa terra e di come essi siano arrivati nei quartieri italiani.

Espositori, Associazioni e Cultura Green

Per l’intera durata del festival, l’area sarà animata da una ricca rete di realtà locali e nazionali. Tra gli artigiani e gli espositori saranno presenti: La Marenguna, Ellie Macramè & Crochet, Cosine carine di V, Cospl_ery, Senza Orma, Davide Romagnoli (illustratore), Baaz Castello, Marzapano e Vegan Mattapoisett. Fondamentale la presenza del mondo associativo e del terzo settore con gli stand di: GAS Filiera Corta Solidale, Impronte Selvagge ODV, Legambiente, Medici Senza Frontiere, LAV, Amnesty International ed Emergency ONG ETS.

Uno spazio speciale sarà dedicato alla cultura con i “Consigli di eco-letture” a cura di Laura Pegorini (Betta La Talpa) per Auser Unipop, ARCIcomics e Circolo Arcipelago, un punto di riferimento per chi cerca nuovi spunti letterari dedicati all’ecologia e all’impegno civile. Eco Cremona invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa due giorni di condivisione, per trasformare la sostenibilità e la tutela dei diritti da concetti astratti a pratiche quotidiane.

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