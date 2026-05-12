Aveva oltre cinque chili di droga in casa 22enne arrestato per spaccio

La Polizia di Stato di Cremona ha arrestato un 22enne italiano, residente in città, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto dalle Volanti della Questura. Gli agenti hanno fermato due giovani residenti a Cremona: un italiano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, e un minorenne di origine rumena, incensurato.

L’atteggiamento nervoso e insofferente dei due ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale sul posto. I controlli hanno permesso di rinvenire circa 35 grammi di cocaina già suddivisa in piccole dosi pronte per essere cedute. Il minorenne aveva inoltre con sé un coltello a serramanico e 250 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio.

Per entrambi è scattata la denuncia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso, mentre il giovane rumeno è stato deferito anche per il possesso dell’arma da taglio.

Gli approfondimenti investigativi svolti nell’immediatezza hanno consentito agli agenti di risalire rapidamente all’identità del presunto fornitore della droga appena acquistata dai due giovani. La Polizia ha quindi eseguito una perquisizione nell’abitazione del 22enne cremonese.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato e sequestrato circa 5 chili e mezzo di hashish, suddivisi in 54 panetti, oltre a 28 grammi di marijuana e 13 grammi di cocaina. Recuperati anche 820 euro in contanti, sette bilancini di precisione, sei telefoni cellulari e diverso materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga.

Per il 22enne è quindi scattato l’arresto. La convalida è prevista nella mattinata di domani, insieme al giudizio per direttissima.

Nei confronti dei due maggiorenni coinvolti è stata inoltre emessa dal Questore di Cremona la misura di prevenzione dell’“Avviso orale”.

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