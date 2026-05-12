Il Comune di Cremona aderisce alla campagna europea Il mio tempo conta, MyTimeMatters, iniziativa internazionale dedicata alle politiche del tempo e della conciliazione tra tempi di vita, lavoro e cura delle persone.

Promossa dalla rete internazionale Local and Regional Governments Time Network, la campagna è partita lunedì 11 maggio e proseguirà sino a venerdì 15 maggio, coinvolgendo diverse città italiane, tra cui, oltre a Cremona, Bergamo, Bolzano, Milano, Città Metropolitana di Milano, unite dall’obiettivo di promuovere politiche temporali concrete capaci di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Al centro della campagna vi è il tema della cosiddetta “povertà temporale”. In Italia, infatti, il 55% delle persone dichiara di avere difficoltà a conciliare vita privata e lavoro, una percentuale superiore alla media europea del 45%. Una condizione che influisce sul benessere personale, sulla salute, sulle relazioni familiari e sulla qualità della vita quotidiana.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel progetto internazionale Time4All, che promuove lo scambio di buone pratiche e progettualità dedicate alla conciliazione dei tempi tra città appartenenti a 12 diversi Stati europei ed extraeuropei. Il progetto favorisce la collaborazione tra amministrazioni locali impegnate nello sviluppo di servizi, strumenti e modelli organizzativi capaci di migliorare l’equilibrio tra tempi di vita, lavoro, studio e cura familiare.

Anche il Comune di Cremona negli ultimi anni ha promosso diverse iniziative in questa direzione. Tra queste figurano il Piedibus, che permette ai bambini di raggiungere la scuola a piedi in sicurezza attraverso percorsi organizzati e accompagnati da volontari, i servizi di tempo anticipato nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, i doposcuola e i centri estivi convenzionati pensati per supportare le famiglie nella gestione dei tempi quotidiani.

Accanto ai servizi educativi e di conciliazione, il Comune ha inoltre sviluppato percorsi legati allo smart working e alla digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle pratiche amministrative e ridurre tempi e spostamenti per cittadini e lavoratori.

Nel 2025 sono state infatti presentate digitalmente al Comune di Cremona 13.406 pratiche online, consentendo ai cittadini di accedere ai servizi direttamente da casa e negli orari più comodi. Secondo i dati dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 sono stati oltre 3,5 milioni i lavoratori italiani che hanno praticato forme di lavoro agile almeno parziale.

Tra questi anche circa 250 dipendenti del Comune di Cremona coinvolti in percorsi di smart working.

“La qualità del tempo è oggi una delle grandi sfide delle città contemporanee” dichiara l’assessore Luca Zanacchi. “Le amministrazioni locali possono contribuire concretamente a migliorare la vita quotidiana delle persone attraverso servizi più accessibili, flessibili e vicini ai bisogni dei cittadini.

A Cremona stiamo lavorando proprio in questa direzione, sostenendo progetti dedicati alle famiglie, alla mobilità sostenibile, alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e alla digitalizzazione dei servizi comunali. Crediamo che il tempo debba essere considerato sempre più come una risorsa preziosa e un elemento centrale nella programmazione delle politiche pubbliche, perché migliorare l’organizzazione della città significa migliorare concretamente la qualità della vita delle persone”.

Il progetto e le attività legate alle politiche temporali e ai tempi e orari della città sono seguiti dal Comune attraverso l’Ufficio Sviluppo Progetti a sostegno del Commercio, Tempi e Orari, che coordina le iniziative dedicate alla conciliazione, all’accessibilità dei servizi e allo sviluppo di progettualità innovative a favore dei cittadini.

Nel corso della settimana della campagna saranno condivisi contenuti informativi, dati e materiali divulgativi attraverso i canali social delle città aderenti alla rete internazionale, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni sul valore del tempo come diritto fondamentale e risorsa essenziale per il benessere delle persone e delle comunità.

I contenuti della campagna Il mio tempo conta saranno pubblicati anche sui profili Instagram e Facebook del Comune di Cremona, dove cittadini e famiglie potranno seguire gli approfondimenti dedicati alle politiche temporali e lasciare commenti, proposte e suggerimenti sulle difficoltà quotidiane legate alla gestione del tempo e sulla conciliazione tra vita privata e lavoro.

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