Furto al Vecchio Passeggio: denunciato un egiziano con precedenti

È stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio un cittadino egiziano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, fermato all’interno del Parco del Vecchio Passeggio di Cremona.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione delle guardie particolari giurate impegnate nella sorveglianza dell’area, che avevano bloccato l’uomo mentre tentava di allontanarsi da un immobile situato all’interno del parco, sede di diverse associazioni benefiche, portando con sé materiale elettronico ritenuto di provenienza furtiva.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Cremona, che hanno effettuato ulteriori controlli all’interno dello stabile. Qui i poliziotti hanno trovato altro materiale elettronico, sistemato vicino a un giaciglio di fortuna utilizzato presumibilmente dall’uomo.

Davanti al portone d’ingresso è stato inoltre rinvenuto uno zaino contenente documenti personali ed effetti dell’egiziano, insieme a 16 confezioni di medicinali normalmente utilizzati nel traffico di sostanze stupefacenti.

Gli accertamenti hanno poi permesso di scoprire che l’uomo aveva con sé anche circa 47 euro e 50 centesimi in monete, soldi che sarebbero stati prelevati da due distributori automatici di snack e bevande presenti nella struttura e risultati danneggiati.

Per questo motivo lo straniero è stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nei suoi confronti il Questore di Cremona ha inoltre disposto la misura di prevenzione dell’Avviso orale.

Sono ora in corso le procedure per restituire il materiale recuperato ai legittimi proprietari, che si stanno presentando negli uffici della Questura per il riconoscimento dei beni.

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