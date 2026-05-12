L’Istituto di istruzione superiore Ghisleri di Cremona partecipa anche quest’anno alla gara nazionale che riunisce tutte le scuole che hanno l’indirizzo costruzioni ambiente e territorio (Cat), quest’anno con una studentessa classe 2008, Anna Maria Chiriac, frequentante la classe 4ACat.

Anna Maria ha una media scolastica che supera il nove, è riservata ma molto determinata e, in questa avventura, è accompagnata dalla prof.ssa Teresa La Gala, docente di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica.

La gara si svolge a Reggio Emilia. L’accoglienza è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì e la competizione si concluderà mercoledì. Le prove sono due, una oggi della durata di sei ore di progettazione costruzioni e impianti, ed una domani della durata di cinque ore di gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, geopedologia, economia ed estimo e topografia.

La gara è una competizione di eccellenza che ha come finalità la valorizzazione degli alunni e delle alunne, la verifica di abilità acquisite e di livelli professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli, lo scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, la diffusione sul territorio di un’immagine dell’istruzione adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale ed europeo e un approccio sempre più puntuale ad un sistema integrato scuola- formazione.

“Nell’edizione di questo anno scolastico l’istituto Ghisleri può contare sul contributo e sull’appoggio offerto da Ance Cremona che va ben al di là della copertura delle spese di iscrizione, viaggio e soggiorno di Anna Maria, aspetto comunque di primaria importanza per una scuola pubblica, e che arriva alla condivisione dell’importanza di questi momenti di scambio con ragazzi e ragazze, con docenti e con scuole di tutta Italia nonché dell’importanza della figura femminile in una campo professionale, quello dell’edilizia, dove la strada da percorrere è ancora tanta” fa sapere Ance.

“Non ci rimane quindi che augurare il meglio ad Anna Maria che, siamo sicuri, rappresenterà al meglio il “Ghisleri”, l’Associazione Costruttori ANCE Cremona e la nostra città” conclude Ance.

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