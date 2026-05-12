In auto con falce, bastone e sostanze stupefacenti: denunciato un 46enne

Prosegue l’attività di presidio del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza sulle strade e a prevenire situazioni di potenziale pericolo per i cittadini.

Nell’ambito di questi controlli, i militari della Stazione di Robecco d’Oglio hanno intercettato e denunciato un 46enne, con precedenti di polizia, trovato in possesso di armi improprie e sostanza stupefacente.

I fatti risalgono alla tarda serata dell’11 maggio, quando intorno alle 23.15, durante un servizio di pattugliamento notturno lungo via Bergamo, nel comune di Casalbuttano, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da un’autovettura in transito. I militari hanno quindi deciso di fermare il veicolo per un normale controllo.

Alla guida si trovava il 46enne. Il suo atteggiamento ha spinto la pattuglia ad approfondire gli accertamenti, procedendo a una perquisizione personale e del mezzo. All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti oggetti potenzialmente molto pericolosi: una falce in ferro lunga 65 centimetri e un bastone in ferro di circa 70 centimetri. Inoltre, l’uomo era in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, pari a 0,80 grammi di hashish.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di sottrarre immediatamente all’uomo gli oggetti atti a offendere, che sono stati sequestrati, insieme alla sostanza stupefacente, quest’ultima posta sotto sequestro amministrativo.

Al termine delle formalità, il 46enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. È inoltre scattata la segnalazione all’Autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti, con il conseguente ritiro immediato della patente di guida.

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