Inseguimento tra le campagne cremonesi: denunciato un 33enne residente a Brescia

Mattinata ad alta tensione alle porte di Cremona, dove un ordinario servizio di controllo del territorio si è trasformato in un pericoloso inseguimento tra strade urbane e vie di campagna.

La prontezza e la professionalità dei Carabinieri hanno permesso di fermare il conducente di un veicolo in fuga, ponendo fine a una situazione di potenziale pericolo e garantendo la sicurezza dei cittadini.

L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 11 maggio, intorno alle 10.15, in via Bergamo a Castelverde. I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano ed Uniti, impegnati in un posto di controllo per la sicurezza della viabilità locale, hanno intimato l’alt al conducente di un SUV. L’uomo alla guida, però, ha ignorato l’ordine e ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi ai controlli.

I militari dell’Arma si sono immediatamente messi all’inseguimento. La fuga si è sviluppata a forte velocità dapprima nel centro abitato di Castelverde, per poi proseguire lungo la rete di strade campestri in direzione delle frazioni di Castelnuovo del Zappa e San Martino in Beliseto. Un intervento che ha richiesto grande sangue freddo e attenzione, vista la concreta situazione di rischio sia per i militari sia per gli altri utenti della strada.

La corsa si è conclusa in via Verdi, nella frazione di San Martino in Beliseto, dove il conducente ha improvvisamente arrestato la marcia. È stato in quel momento che è emerso il motivo della fuga: a bordo del veicolo si trovavano infatti altri quattro individui. Approfittando dello stop e della concitazione, i passeggeri sono scesi rapidamente dall’auto e si sono dileguati, riuscendo a far perdere le proprie tracce tra la fitta vegetazione della zona.

L’autista, un 33enne residente in provincia di Brescia, già noto alle forze dell’ordine, è stato invece immediatamente bloccato dai Carabinieri. Per lui è scattata la denuncia per fuga a seguito di intimazione dell’alt, con l’aggravante del pericolo creato per l’incolumità dei pubblici ufficiali e dei cittadini. La patente gli è stata ritirata e sono state contestate tutte le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per le infrazioni commesse durante l’inseguimento.

Fortunatamente l’operazione si è conclusa senza feriti. I Carabinieri della Stazione di Casalbuttano ed Uniti hanno avviato ulteriori accertamenti per chiarire i contorni dell’episodio e risalire all’identità dei quattro fuggitivi.

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