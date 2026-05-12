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Cronaca

Ipertensione, il 16 maggio due iniziative di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza

A Cremona e Casalmaggiore gli specialisti dell’Asst incontrano i cittadini per misurazioni, colloqui e consigli utili sulla salute cardiovascolare e renale.

Ipertensione, nemico silenzioso
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Controlliamo l’ipertensione insieme! è lo slogan della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa 2026, promossa dalla World Hypertension League e dalla Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (Siia). Un appuntamento internazionale nato per sensibilizzare la popolazione su una condizione molto diffusa e spesso sottovalutata, tra i principali fattori di rischio per malattie cardiovascolari, ictus e danni renali.

Anche quest’anno l’Asst di Cremona aderisce alla campagna con due iniziative aperte ai cittadini, in programma sabato 16 maggio 2026: a Cremona, dalle 9 alle 14 nel Cortile Federico II; a Casalmaggiore, dalle 9 alle 13 in Piazza Garibaldi.

Nelle due piazze i cittadini troveranno gli specialisti dell’Asst di Cremona della Nefrologia e della Medicina Interna. Durante la mattinata sarà possibile misurare la pressione arteriosa, effettuare un breve colloquio di valutazione del rischio cardiovascolare e ricevere informazioni sui principali fattori di rischio legati all’ipertensione: familiarità, sovrappeso, sedentarietà, alimentazione ricca di sale, fumo e consumo eccessivo di alcol.

Gli operatori forniranno inoltre consigli pratici sui corretti stili di vita, spiegheranno come eseguire correttamente l’automisurazione della pressione a domicilio e saranno disponibili per verificare la taratura degli apparecchi utilizzati a casa.

Saranno presenti anche spazi dedicati alla promozione della salute con informazioni sulle iniziative attive sul territorio – Gruppi di Cammino, Piedibus, prevenzione del tabagismo ed educazione alimentare – a cura di Ats Val Padana.

A Cremona l’iniziativa è promossa dal Centro Ipertensione della Nefrologia e Dialisi dell’Asst di Cremona, coordinato da Giusy Chiarelli, insieme agli infermieri dello stesso Centro, all’Associazione Volontari di Robecco d’Oglio e alla Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali di Ats Val Padana. L’evento è patrocinato dal Comune di Cremona.

A Casalmaggiore l’iniziativa è organizzata dalla Medicina Interna dell’Ospedale Oglio Po, diretta da Federico Pasin, in collaborazione con la Cardiologia diretta da Luigi Moschini, la Croce Rossa Italiana di Casalmaggiore e la Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali di Ats Val Padana. L’evento è patrocinato dal Comune di Casalmaggiore.

L’ipertensione arteriosa è una condizione caratterizzata da valori elevati della pressione del sangue nelle arterie. “Non si tratta di una malattia in sé – spiega Chiarelli – ma di uno dei più importanti fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari e renali. Viene definita “killer silenzioso” perché nella maggior parte dei casi non provoca sintomi evidenti fino a quando non compaiono danni d’organo”.

LA SITUAZIONE DELLA PATOLOGIA

In Italia si stima che il 55,3% degli adulti abbia la pressione elevata, aumentando il rischio di infarto, ictus e malattie renali. I dati della campagna di screening dell’ipertensione arteriosa svolta nel 2024 evidenziano inoltre quanto il fenomeno sia ancora sottovalutato: il 12,2% delle persone ipertese non sapeva di esserlo e il 29,6% di chi era già in trattamento non aveva valori adeguatamente controllati.

“Queste giornate sono importanti perché permettono di fare screening nella popolazione e aumentare l’attenzione verso una condizione che spesso passa inosservata”, spiega Chiarelli. “Molte persone convivono con valori pressori elevati senza saperlo e, negli anni, proprio grazie a queste iniziative alcuni cittadini hanno scoperto problemi di salute entrando poi in un percorso di cura. A volte, durante un semplice colloquio, emergono situazioni cliniche più complesse, soprattutto legate alla salute del rene, che richiedono ulteriori approfondimenti”.

LA PREVENZIONE È GIÀ PARTE DELLA CURA

“Il primo stadio dell’ipertensione arteriosa si manifesta con valori compresi tra 140-159 mmHg per la pressione sistolica e 90-99 mmHg per la diastolica” spiega Pasin. “Con l’avanzare dell’età, la pressione tende ad aumentare anche a causa della perdita di elasticità dei vasi sanguigni. Per questo è fondamentale controllarla regolarmente e, quando necessario, intraprendere trattamenti farmacologici per prevenire complicanze ormai note come infarto, ictus, scompenso cardiaco e insufficienza renale”.

In Italia si stima che circa il 49% degli uomini e il 39% delle donne tra i 35 e i 74 anni siano ipertesi. “L’alta prevalenza di questa condizione e il mancato controllo dei valori pressori impongono di non abbassare la guardia”, sottolinea Pasin. “Questa iniziativa con screening gratuiti nelle piazze vuole essere un’occasione di promozione della salute e di prevenzione per tutta la popolazione, anche giovanile. La prevenzione inizia infatti già in giovane età anche per l’ipertensione”.

Con l’arrivo della stagione calda è importante prestare attenzione anche alle variazioni pressorie legate all’aumento delle temperature. “Durante l’estate la pressione può abbassarsi improvvisamente – continua Pasin – ed è quindi consigliabile rivalutare le terapie con il proprio medico di medicina generale o con lo specialista”.

LE REGOLE DA SEGUIRE

Per mantenere la pressione sotto controllo gli specialisti ricordano alcune semplici regole: seguire uno stile di vita sano, praticare attività fisica regolare, mantenere il peso corporeo nella norma e seguire un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura e povera di grassi saturi. È inoltre importante ridurre il consumo di sale, limitare l’assunzione di alcol ed evitare il fumo.

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