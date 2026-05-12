Navigabilità del Po, la Regione stanzia 269mila euro per la manutenzione del fiume

Regione Lombardia e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (Aipo) insieme per la manutenzione ordinaria e dragaggio per lo sviluppo della navigabilità del sistema idroviario del fiume più lungo d’Italia. La convenzione, contenuta in una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, prevede per l’annualità 2026 un importo complessivo pari a 269.245 euro per le aree che interessano il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate nelle province di Cremona e Mantova.

“Regione Lombardia continua a investire per sostenere e potenziare la mobilità dolce e la navigazione interna, valorizzando il sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate” ha detto Lucente. “Gli interventi previsti consentiranno di migliorare le condizioni di navigabilità, garantendo maggiore sicurezza ed efficienza lungo le tratte interessate nelle province di Cremona e Mantova. La collaborazione con Aipo rappresenta un passo concreto per tutelare e sviluppare una risorsa strategica per il territorio lombardo, con attenzione alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione delle vie d’acqua”.

Nello specifico, le attività della convenzione si articolano in diverse tipologie di intervento, tra cui la manutenzione del verde sul canale Milano-Cremona-Po e delle conche di Cremona e Mantova, oltre al dragaggio dei bassi fondali compresi tra Cremona e la foce del Mincio.

“Lo stanziamento di oltre 269mila euro da parte di Regione Lombardia per la manutenzione del sistema idroviario del Po tra Cremona e Mantova rappresenta un risultato concreto e importante per il territorio, frutto anche dell’attività che ho portato avanti in Consiglio regionale, con una specifica mozione approvata sin da inizio mandato, mantenendo alta l’attenzione su un’infrastruttura strategica per la Lombardia, non solo a fini logistici, ma anche turistici e dal punto di vista della mobilità, che va migliorata e implementata”: commenta il presidente della Commissione Attività produttive, Marcello Ventura.

“Parlare del fiume Po significa parlare di indotto, di sviluppo economico e di un collegamento che da anni si cerca con il mare Adriatico, in modo funzionale ed efficace. Si tratta, quindi, di opere fondamentali”, prosegue Ventura, “per garantire sicurezza, efficienza e continuità alla navigazione interna, ma anche per sostenere le attività economiche, produttive e turistiche, che gravitano attorno al porto di Cremona, al sistema del fluviale interno e delle idrovie collegate. La manutenzione del verde, delle conche e il dragaggio dei bassi fondali sono interventi indispensabili per valorizzare pienamente questa grande infrastruttura naturale e superare così le criticità dettate dall’andamento carsico”.

“Regione Lombardia dimostra ancora una volta attenzione concreta verso i territori di Cremona e Mantova – conclude Ventura – investendo sulla mobilità sostenibile, sulla logistica fluviale e sulla tutela ambientale. La collaborazione con Aipo va nella giusta direzione e conferma la volontà di rendere il Po una risorsa sempre più moderna, efficiente e strategica per il nostro sistema territoriale, incrementando la manutenzione dell’alveo e mettendo a terra interventi per rendere navigabile il grande fiume tutto l’anno”.

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