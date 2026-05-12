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Cronaca

"Orti di Lombardia", Regione finanzia due progetti del Comune di Cremona

Il bando promosso da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste). Obiettivo, creare nuove opportunità di incontro, crescita e coesione sociale

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Regione Lombardia ha finanziato due progetti presentati dal Comune di Cremona nell’ambito del bando “Orti di Lombardia 2026” promosso da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste). Viene così confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere sostenibilità ambientale, inclusione sociale e partecipazione nei quartieri e nei contesti educativi della città.

Il primo progetto riguarda l’ampliamento dell’area ortiva di San Bernardo, presentato dall’Ufficio Reti di Comunità del Comune, e porterà alla realizzazione di tre nuovi orti collettivi con la piantumazione di alberi da frutto.
Gli spazi diventeranno luoghi di laboratori sociali e di comunità, rafforzando il percorso di sviluppo di aree condivise dedicate alla socialità, alla sostenibilità ambientale e alla cittadinanza attiva. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune, la Cooperativa Sociale Meraki e l’Associazione Città Rurale, una sinergia che punta a valorizzare l’agricoltura urbana come strumento di inclusione sociale e rigenerazione territoriale.

“Questo traguardo dimostra come la collaborazione tra ente pubblico e realtà del terzo settore sia la chiave per rigenerare il territorio e rafforzare i legami sociali – dichiara la vicesindaca Francesca Romagnoli con delega alle Reti di Comunità -. Gli orti collettivi non rappresentano soltanto spazi agricoli, ma veri e propri laboratori di comunità, luoghi in cui si costruiscono relazioni, partecipazione e senso di appartenenza. In questo modo l’Amministrazione comunale ad investire nei quartieri non soltanto con opere infrastrutturali, ma anche con progetti sociali e ambientali capaci di generare comunità e partecipazione dal basso. In questo contesto, la collaborazione con la Cooperativa Sociale Meraki e l’Associazione Città Rurale contribuirà a favorire una gestione partecipata degli spazi, orientata alla collaborazione, alla cura condivisa del territorio e alla valorizzazione delle reti sociali presenti nel quartiere“.

Approvato inoltre anche il progetto dedicato all’implementazione e all’ampliamento dell’orto didattico già presente alla scuola per l’infanzia comunale Lacchini al quartiere Cambonino. La scuola dispone di spazi idonei e promuove già percorsi educativi orientati all’avvicinamento dei bambini ai temi della biodiversità, della stagionalità, della ciclicità degli esseri viventi, della cura del suolo e della riduzione degli sprechi. Attraverso la cura delle coltivazioni, l’osservazione dei cicli naturali e la raccolta dei prodotti, gli alunni potranno comprendere concretamente il valore della sostenibilità ambientale e della stagionalità.

L’orto rappresenta inoltre uno strumento educativo trasversale, ma anche uno spazio privilegiato di incontro, cooperazione e inclusione. L’ampliamento dello spazio coltivabile permetterà di coinvolgere un numero maggiore di sezioni, diversificare le colture e strutturare percorsi più continuativi e inclusivi.

“Grazie a questo finanziamento, l’orto della scuola Lacchini potrà diventare sempre più un laboratorio di cittadinanza attiva, sostenibilità e integrazione sociale – commenta l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi -. La scuola svolge un ruolo fondamentale come presidio educativo e punto di riferimento per il territorio. In un contesto periferico caratterizzato dalla presenza di culture diverse, lavorare insieme alla cura della terra favorisce collaborazione, dialogo interculturale e rispetto reciproco“.

Con il finanziamento di questi due progetti, il Comune di Cremona compie un ulteriore passo verso un modello di città sempre più sostenibile, inclusiva e attenta alle relazioni di comunità, capace di coltivare – attraverso la terra, l’educazione e la partecipazione – nuove opportunità di incontro, crescita e coesione sociale.

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