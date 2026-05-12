Settimana Nazionale Celiachia: Palazzo Comunale illuminato di verde e diverse iniziative

In occasione della Settimana Nazionale della Celiachia (9-17 maggio) il Comune di Cremona ha scelto di aderire alla campagna nazionale attraverso diverse azioni, anche simboliche. Sabato 16 maggio Palazzo comunale sarà illuminato di verde, colore della celiachia, per richiamare l’attenzione dei cittadini su questa patologia ancora sottostimata e dimostrare da parte dell’amministrazione comunale il proprio sostegno ai celiaci.

L’iniziativa mondiale è intitolata Shine a light on celiac e rappresenta un gesto di grande valore istituzionale, capace di accendere l’interesse sulla celiachia e sull’importanza di una società sempre più inclusiva. In questi giorni AIC (Associazione Italiana Celiachia) Lombardia promuove e sostiene sul territorio cremonese un ricco calendario di iniziative dedicate all’inclusione grazie a sensibilizzazione e informazione sulla celiachia. Nel nostro Paese ne soffrono quasi 280mila persone, di cui il 18,7% in Lombardia.

I dati delle diagnosi di celiachia in Lombardia al 2025 forniti dalla Regione riferiscono di 54.603 celiaci diagnosticati, di cui 3.538 per ATS Val Padana. La celiachia, se si segue una dieta senza glutine rigorosa, non rappresenta un limite alla socialità, alla vita scolastica o alle attività quotidiane. Per questo AIC Lombardia continua a lavorare sul territorio per promuovere consapevolezza e qualità della vita delle persone celiache.

Per quanto riguarda il calendario delle attività, particolare attenzione è dedicata al mondo della scuola e ai più piccoli. Il progetto Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine prevede 3700 pasti senza glutine serviti nelle scuole, dai nidi alle primarie, per sensibilizzare la comunità scolastica. Sono in programma altre attività nel corso della Settimana Nazionale della Celiachia, tra queste, a Cremona, con la collaborazione del Comune, giovedì 14 maggio, alla Piccola Biblioteca di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), è prevista la lettura della fiaba La Vecchia Igea e gli amici del bosco, uno strumento narrativo amato dai piccoli ascoltatori che immedesimandosi nel protagonista Ciccio il riccio ne comprendono le difficoltà e ne condividono le strategie per affrontarle in un clima di amicizia e solidarietà.

L’Associazione Italiana Celiachia Lombardia è nata nel 1979 per volontà di un gruppo di genitori, medici e operatori sanitari che si trovavano a fronteggiare le prime diagnosi di celiachia. È l’organizzazione territoriale di riferimento della Federazione Associazione Italiana Celiachia (AIC), che raggruppa le 21 associazioni regionali.

AIC Lombardia è impegnata quotidianamente nell’organizzazione di iniziative, eventi e progetti a tutela delle persone affette da celiachia e delle loro necessità di avere facile accesso ad un’alimentazione senza glutine corretta e sicura, in casa e fuori casa. AIC Lombardia è presente ai tavoli istituzionali, garantendo aggiornamenti puntuali sulle normative e sui progressi della ricerca scientifica nell’ambito della celiachia.

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