Soroptimist, il 13 maggio incontro con Roberto Fiorentini

Soroptimist Club di Cremona organizza mercoledì 13 maggio alle ore 18. Sala Guerrini (Via Manzoni 2 – Cremona), un incontro con Roberto Fiorentini autore del libro I Dimenticati – Ronca Editore.

Il libro riporta alla luce una storia drammatica del regime fascista ricostruita anche grazie alla testimonianza di una delle sopravvissute, Silvia Napoletano, oggi 92enne.

Dall’ introduzione: “Maggio 1940. Ai circa 25 mila italiani residenti in Libia, tra Tripoli, Bengasi e la Cirenaica, è notificata una circolare delle autorità locali. Invita le famiglie, con figli dai 5 ai 10 anni, a inviarli in Italia dove sarebbero stati accolti, per tutto il periodo estivo, nelle colonie marine costruite dal Regime Fascista. Il 3 giugno ben tremila bambini partono così dal porto di Tripoli, a bordo della nave Augustus, alla volta di Napoli. Vi arrivano 24 ore dopo.

Il 10 giugno di quello stesso 1940, Benito Mussolini annuncerà l’entrata in guerra dell’Italia a fianco della Germania di Hitler. Da quel momento inizierà per quei bimbi ‘libici’ una vera e propria odissea, che durerà fino al termine del conflitto. Resteranno bloccati in Italia: senza più poter riabbracciare le loro famiglie”.

Modera: Emanuela Riverso, scrittrice e co fondatrice dell’Associazione culturale Magma Aps. Ingresso libero

© Riproduzione riservata