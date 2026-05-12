Università Cattolica: al via un portafoglio di master per studenti e professionisti

Dalla geopolitica al management, dalle risorse umane al marketing e alla comunicazione digitale: sono alcuni dei percorsi con cui l’Università Cattolica del Sacro Cuore amplia la propria offerta formativa online, introducendo per la prima volta dodici master di primo livello erogati interamente sul canale digitale, progettati in modalità asincrona per essere pienamente compatibili con l’attività professionale.

Si tratta di corsi in lingua italiana, che rappresentano un primo importante portafoglio di master a cui seguirà lo sviluppo di un’offerta digitale destinata a includere progressivamente anche certificazioni post-laurea, microcredenziali – percorsi formativi brevi e mirati, focalizzati su competenze specifiche – e, in prospettiva, corsi di laurea triennali e magistrali.

L’offerta didattica è rivolta a laureati e professionisti che vogliono investire nella propria crescita assegnando particolare valore alla qualità accademica, che viene garantita dall’autorevolezza del corpo docente, dal prestigio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dai contenuti innovativi e distintivi di questi Master. Si tratta di lezioni progettate specificamente per l’insegnamento online, secondo i migliori standard internazionali dell’instructional design.

I nuovi corsi sono pensati per essere compatibili con l’attività lavorativa: il formato asincrono consente di seguire le lezioni in modo flessibile, mentre una struttura definita supporta gli iscritti nel rispetto delle scadenze e nel confronto con i docenti per approfondimenti e chiarimenti

L’iniziativa nasce dall’alveo del Piano strategico 2026-28 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che, nel terzo pilastro “Offerta formativa di qualità, in presenza e in remoto”, individua nel rinnovamento di contenuti e metodologie didattiche e nello sviluppo dell’offerta digitale una leva strategica per rispondere alle trasformazioni in atto. Infatti, l’evoluzione delle competenze richiesta dall’innovazione tecnologica e le dinamiche demografiche in atto stanno ridefinendo la domanda di formazione universitaria, sempre più orientata a modelli flessibili e a percorsi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, anche su scala internazionale.

“La collaborazione con FutureLearn ci consente di coniugare l’eccellenza dei contenuti accademici con modelli didattici digitali avanzati, offrendo percorsi flessibili pensati per laureati e professionisti, nel rispetto degli standard qualitativi che caratterizzano l’Ateneo” afferma Elena Beccalli, Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “Una formazione che non si ferma con la laurea, ma abbraccia l’intero arco della vita. Con questa iniziativa confermiamo la nostra intenzione di essere la migliore università per il mondo, tramite un’offerta formativa di qualità per la formazione avanzata e continua.

In un contesto profondamente trasformato dall’impatto dell’intelligenza artificiale, l’aggiornamento delle competenze si impone come una dimensione strutturale dei percorsi formativi, ricorrendo proprio al canale digitale. Questo progetto si inserisce nel Piano strategico 2026-28 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per lo sviluppo di un’offerta formativa di qualità da remoto e in presenza, con l’obiettivo di rafforzare il contributo dell’Ateneo allo sviluppo del capitale umano, anche in una prospettiva internazionale”.

In questo scenario in rapida espansione, la collaborazione tra Università Cattolica e FutureLearn punta a distinguersi per qualità del percorso, valore del titolo e solidità del modello didattico.

“La partnership globale tra Università Cattolica e FutureLearn dimostra un impegno condiviso nell’offrire qualifiche online di alta qualità che rispondano ai principali gap di competenze e aiutino gli studenti a raggiungere i propri obiettivi di carriera” Commenta Ian Howell, Managing Director di FutureLearn. “Combinando la profonda competenza accademica di Università Cattolica e l’esperienza di FutureLearn nella progettazione dei percorsi formativi, questa partnership fornirà agli studenti accesso a un’esperienza di apprendimento online senza pari su scala internazionale”.

I CORSI E LA DIDATTICA

Ogni master sarà coordinato da un professore dell’Università Cattolica, che ne garantirà la supervisione scientifica e la coerenza dei contenuti, e vi sarà un supporto costante allo studente lungo tutto il percorso, con tutor accademici e coach dedicati. Ogni materia o modulo di uno specifico master durerà sei settimane, seguite da una settimana di valutazione e una di pausa. La valutazione consisterà non solo in prove per verificare l’apprendimento ma anche in elaborati, come ad esempio l’elaborazione di business plan per i corsi economici e gestionali. Ad aiutare lo studente a tenere il passo del programma di studi vi saranno scadenze precise. Il completamento dei master fornisce 60 crediti formativi e si completa in 12 mesi in modalità full time e circa 24 mesi nella formula part time.

Inoltre, sebbene le lezioni siano on-demand, lo studente non è isolato perché dalla propria pagina personale può accedere a chat e forum attraverso i quali può comunicare con i compagni di corso e i docenti.

I MASTER ATTIVATI

Geopolitica e relazioni internazionali

Strategie di decisione globali e politica internazionale

Decision-Making e Behavioral Strategy

Management

Risorse umane

Innovation Management

Marketing

Digital Marketing

Comunicazione aziendale

Strategic and Creative Digital Communication

Platform Strategy e Digital Communication

Strategic Communication e Reputation Management

Le iscrizioni alla prima edizione dei master si chiuderanno il 30 agosto e i corsi inizieranno il 7 settembre 2026. Con l’obiettivo di promuovere un accesso sempre più inclusivo e sostenibile alla formazione universitaria, l’Ateneo ha previsto un sistema di agevolazioni basato su criteri di merito, dedicato agli alunni e attento a specifiche condizioni lavorative e familiari.

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