Acconto IMU 2026: il pagamento entro il 16 giugno

Il 16 giugno 2026 prossimo il termine per il versamento dell’acconto IMU 2026 (o del versamento in unica soluzione annuale). I Comuni possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente all’interno delle fattispecie individuate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con i decreti ministeriali del 7 luglio 2023, 6 settembre 2024 e 6 novembre 2025, in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019. Le aliquote IMU 2026 sono rimaste immutate rispetto al 2025. Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2026 deve essere effettuato in misura pari all’imposta dovuta per il primo semestre. Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre 2026.

Le aliquote IMU 2026 sono le seguenti:

– 0,6% (6,00 per mille) Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

– 0,00% (0,00 per mille) Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluso categoria catastale D/10);

– 1,06% (10,6 per mille) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10);

– 1,06% (10,6 per mille) Terreni agricoli;

– 1,06% (10,6 per mille) Aree fabbricabili;

– 1,06% (10,6 per mille) Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

– 0,61% (6,10 per mille) Terreni agricoli, Aree fabbricabili, Altri fabbricati (diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D), di proprietà di ONLUS o Enti del Terzo Settore;

– 0,98% (9,8 per mille) Abitazione concessa in comodato d’uso gratuito a parenti sino al secondo grado (in linea retta o collaterale), purché il comodatario la utilizzi come abitazione principale.

Per facilitare questo adempimento, il Comune di Cremona ha da tempo reso disponibile lo Sportello Contribuente IMU grazie al quale è possibile effettuare il conteggio dell’imposta dovuta, stampare il modello di versamento F24, in autonomia 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. L’accesso avviene mediante identificazione con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica). L’imposta dovuta viene conteggiata sulla base della situazione patrimoniale ai fini IMU (identificativi e rendite catastali) del contribuente e degli elementi rilevanti per la definizione del calcolo dell’Imposta, aliquote, agevolazioni ecc., così come risulta dagli archivi del Comune. In caso di discrepanze rilevate fra tali dati e la reale situazione attuale, è possibile apportare in autonomia le modifiche necessarie prima di eseguire il calcolo dell’imposta e quindi stampare il modello F24 e procedere al versamento presso gli sportelli abilitati.

Lo Sportello Contribuente IMU offre anche la possibilità di effettuare il conteggio libero dell’imposta, senza necessità di autenticazione, semplicemente mediante inserimento manuale dei dati relativi agli immobili posseduti ed effettuando la stampa del modello di pagamento F24. Il pagamento mediante modello F24 potrà essere effettuato presso gli uffici postali, le banche e le tabaccherie abilitate.

Importo minimo: il tributo del singolo soggetto passivo non è dovuto nel caso in cui l’imposta annua, con riferimento alla percentuale di possesso del contribuente, sia uguale o inferiore a 5 euro.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento F24 sono i seguenti:

Codice Ente – Comune Cremona: D150

Codici tributo:

· 3912 IMU- per abitazione principale (A1/A8/A9 e relative pertinenze) – COMUNE

· 3914 IMU- per terreni – COMUNE

· 3916 IMU- per aree fabbricabili – COMUNE

· 3918 IMU- per altri fabbricati – COMUNE

· 3925 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

· 3930 IMU- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Informazioni e contatti

Informazioni di carattere generale sul tributo sono disponibili sul sito del Comune nella sezione Argomenti in evidenza – Tributi. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo all’indirizzo imu@comune.cremona.it, oppure telefonando ai numeri 0372/407348 – 407378 – 407415 – 407643 – 407468 – 407472, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, il mercoledì orario continuato dalle 8:30 alle 16:30, oppure al Servizio Entrate Tributarie (via Felice Geromini, 7) previo appuntamento, telefonando ai numeri sopra indicati, oppure online andando sulla home page del sito del Comune, nella sezione Prenota appuntamento.

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