Ultime News

13 Mag 2026 Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni
13 Mag 2026 Marco Cardani è il nuovo capo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona
13 Mag 2026 La voce duttile ed espressiva di Veronica Swift per CremonaJazz, applausi in Auditorium
13 Mag 2026 Cremona, centinaia di adesioni provinciali alla Giornata della Legalità
13 Mag 2026 900 studenti per il Progetto ERA: ambiente e sostenibilità al centro del dibattito
Nazionali

Addio a Donald Gibb, indimenticabile ‘Orco’ della ‘Rivincita dei Nerds’: aveva 71 anni

(Adnkronos) –
Addio a Donald Gibb, divenuto iconico negli anni ’80 grazie al ruolo di Frederick ‘Orco’ Palowaski nella saga comica ‘La rivincita dei Nerds’. L’attore statunitense, noto per la sua imponente stazza e la presenza comica in cult degli anni ’80, è morto a 71 anni nella sua casa in Texas per complicazioni legate a problemi di salute di cui soffriva da tempo. E’ stato il figlio Travis ad annunciare la scomparsa del padre al sito hollywoodiano Tmz, spiegando che si è spento nella serata di martedì 12 maggio “circondato dalla famiglia, compresi i figli, che lo amavano profondamente”. 

Nato a New York il 4 agosto 1954 e cresciuto in California, Gibb si era distinto fin da giovane per le sue doti atletiche, giocando a basket e football universitario. Brevemente entrato in Nfl con i San Diego Chargers, un incidente automobilistico lo portò a cambiare rotta e a dedicarsi al cinema. Grazie alla sua imponente corporatura (era alto un metro e 93 centimetri), Gibb iniziò interpretando ruoli di ‘duro’: buttafuori, teppisti e scagnozzi in film come ‘Fai come ti pare’ (1980), ‘Stripes’ (1981) e ‘Conan il barbaro’ (1982). Il grande successo arrivò nel 1984 con ‘La rivincita dei Nerds’ con la regia Jeff Kanew: nel film interpreta il duro e poco sveglio Frederick ‘Orco’ Palowaski, sfruttando la sua imponente corporatura e la sua fisicità con grande effetto comico per raccontare le gesta di un gruppo di studenti statunitensi emarginati dai propri coetanei liceali perché goffi e trasandati. La disponibilità del suo personaggio a urlare “Nerds!” ai membri della confraternita Tri-Lambda ogni volta che li incontrava gli ha assicurato un posto nella cultura pop e perfino una citazione ne “I Simpson”. Gibb ha recitato anche nei sequel ‘La rivincita dei nerds II’ (1987), ‘La rivincita dei nerds III’ (1992) e ‘La rivincita dei nerds IV’ (1994). 

Negli anni successivi l’attore recitò in numerose commedie come ‘Una notte in Transilvania’, ‘Meatballs 2: porcelloni in vacanza’, ‘Jocks’, ‘Donne amazzoni sulla Luna’ e interpretò uno dei suoi ruoli più celebri nel film di arti marziali ‘Senza esclusione di colpi’ (1988), affiancando Jean-Claude Van Damme e conquistando il pubblico del genere, e nel sequel ‘Colpi proibiti 2’ (1991) Sul piccolo schermo, Donald Gibb ha avuto una lunga carriera come caratterista, apparendo in serie cult come ‘Magnum P.I.’, ‘Supercar’, ‘Renegade, ‘X-Files’, ‘A-Team’, ‘Una bionda per papà’, ‘Seinfeld’, oltre a recitare nella sitcom ‘Scuola di football’ con O. J. Simpson. Oltre alla carriera di attore, Gibb aveva intrapreso anche attività imprenditoriali, diventando comproprietario della birreria Trader Todd’s a Chicago e lanciando la birra ‘Ogre’, dedicata al suo celebre personaggio di ‘La rivincita dei Nerds’. Donald Gibb lascia la moglie Jacqueline Bauer e la sua famiglia allargata. (di Paolo Martini) 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...