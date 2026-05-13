Cremona, allarme truffe telefoniche: falsi carabinieri tentano il raggiro degli anziani

È allarme per la segnalazione di truffe, per lo più attutate tramite il mezzo telefonico, in provincia di Cremona.

Nei giorni scorsi una coppia di anziani è stata quasi vittime di un raggiro particolarmente insidioso, messo in atto da persone che si sono spacciate per carabinieri utilizzando addirittura un numero fisso che sarebbe stato simile a quello della caserma per rendere la telefonata credibile.

Secondo il racconto, i malviventi hanno contattato telefonicamente la coppia sostenendo che l’uomo fosse intestatario di un’auto coinvolta in una rapina. Con la scusa di dover effettuare verifiche sugli oggetti preziosi presenti in casa, hanno cercato di convincere la moglie a uscire e raggiungere un luogo indicato dai falsi militari.

I truffatori hanno mantenuto il marito impegnato al telefono mentre la donna veniva guidata passo dopo passo, sempre tramite chiamata, verso “Piazzale Azzurri d’Italia”. La situazione avrebbe potuto trasformarsi in una rapina o in un furto in abitazione, ma la donna, insospettita, ha deciso di recarsi direttamente in caserma. Qui ha scoperto che i veri carabinieri erano totalmente estranei alla vicenda.

Nelle stesse ore telefonate simili anche ai cittadini di Stagno Lombardo. A dare l’allarme il sindaco Mariani: “Stanno arrivando ad alcuni cittadini telefonate da vigliacchi che chiedono di recarsi presso la motorizzazione in quanto sarebbero state usate auto di proprietà per delle rapine e ci sarebbero pratiche da sistemare e verifiche da effettuare. Non prendeteli in considerazione: sono truffe. Avvisate subito le forze dell’ordine.”

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