Distinguished Gentleman’s ride in scena a Cremona domenica 17

Domenica 17 maggio le strade di Cremona saranno invase da decine di motociclisti, in sella a moto classiche e vestiti in abiti eleganti, con una sola missione: raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro e per la salute mentale maschile.

Torna infatti anche a Cremona la Distinguished Gentleman’s ride (DGR), raduno mondiale per beneficenza che nasce quindici anni fa in Australia, per opera di Mark Hawwa, che voleva organizzare un raduno elegante, raccogliendo allo stesso tempo fondi per la salute maschile. In questi anni più di 500mila motociclisti in 121 paesi hanno aiutato a raccogliere oltre 60milioni di dollari per questa buona causa, sempre – rigorosamente- vestiti in modo estremamente curata ed elegante.

Ed è così che dal 2017 anche a Cremona Davide e Pinuccia, titolari della Bottega delle Moto Speciali, rivenditore Royal Enfield, organizzano il raduno locale, con il patrocinio del Comune di Cremona aiutando la causa mondiale della DGR e colorando le vie della città, mostrando il lato migliore del motociclismo, quello che aiuta, che si diverte pensando anche agli altri.

Per i cittadini più curiosi il ritrovo sarà domenica mattina in Largo Boccaccino, dalle ore 9 alle ore 10, quando le circa 90 moto classiche e modern classic che comporranno il raduno cremonese si ritroveranno, cavalcate da motociclisti che sembreranno usciti da un film di James Bond, per poi dare il via alla “corsa” di beneficenza, che quest’anno porterà ad una donazione di oltre 1200 euro.

Davide e Pinuccia ricordano a tutti che è possibile donare a questa causa anche senza partecipare al raduno, semplicemente visitando il sito della Distinguished Gentleman’s ride e facendo una donazione libera dal proprio smartphone.

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