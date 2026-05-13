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13 Mag 2026 DL energia, Ventura: "Sostegno concrete alle imprese agromeccaniche"
Cronaca

DL energia, Ventura: "Sostegno concrete alle imprese agromeccaniche"

"Fondamentale per costruire misure aderenti alla realtà operativa delle imprese agricole e agromeccaniche" dice il presidente della IV commissione attività produttive

Marcello Ventura
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“L’approvazione dell’Ordine del Giorno al DL Energia rappresenta un passo importante per riconoscere il ruolo strategico delle imprese agromeccaniche all’interno del sistema agricolo italiano”: lo dichiarano il presidente della IV Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Marcello Ventura e il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.

 

“Parliamo di imprese che garantiscono servizi indispensabili alle aziende agricole, intervenendo quotidianamente nelle lavorazioni dei terreni, nelle semine e nelle raccolte, sostenendo costi energetici significativi e contribuendo in maniera decisiva alla competitività del comparto primario. L’iniziativa approvata va nella direzione di una maggiore equità, prevedendo la possibilità di includere anche le imprese agromeccaniche tra i beneficiari del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti, superando una situazione che rischiava di penalizzare un anello fondamentale della filiera”.

 

Ventura e Almici sottolineano, inoltre, come “sia fondamentale continuare a costruire misure aderenti alla realtà operativa delle imprese agricole e agromeccaniche, valorizzando chi investe in innovazione, produttività e servizi a supporto dell’agricoltura italiana. Il confronto con le associazioni di categoria e con il territorio resta essenziale per individuare strumenti efficaci e concreti a sostegno di un comparto strategico per l’economia nazionale”.

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