DL energia, Ventura: "Sostegno concrete alle imprese agromeccaniche"

“L’approvazione dell’Ordine del Giorno al DL Energia rappresenta un passo importante per riconoscere il ruolo strategico delle imprese agromeccaniche all’interno del sistema agricolo italiano”: lo dichiarano il presidente della IV Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Marcello Ventura e il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.

“Parliamo di imprese che garantiscono servizi indispensabili alle aziende agricole, intervenendo quotidianamente nelle lavorazioni dei terreni, nelle semine e nelle raccolte, sostenendo costi energetici significativi e contribuendo in maniera decisiva alla competitività del comparto primario. L’iniziativa approvata va nella direzione di una maggiore equità, prevedendo la possibilità di includere anche le imprese agromeccaniche tra i beneficiari del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti, superando una situazione che rischiava di penalizzare un anello fondamentale della filiera”.

Ventura e Almici sottolineano, inoltre, come “sia fondamentale continuare a costruire misure aderenti alla realtà operativa delle imprese agricole e agromeccaniche, valorizzando chi investe in innovazione, produttività e servizi a supporto dell’agricoltura italiana. Il confronto con le associazioni di categoria e con il territorio resta essenziale per individuare strumenti efficaci e concreti a sostegno di un comparto strategico per l’economia nazionale”.

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