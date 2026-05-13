DL energia, Ventura: "Sostegno concrete alle imprese agromeccaniche"
"Fondamentale per costruire misure aderenti alla realtà operativa delle imprese agricole e agromeccaniche" dice il presidente della IV commissione attività produttive
“L’approvazione dell’Ordine del Giorno al DL Energia rappresenta un passo importante per riconoscere il ruolo strategico delle imprese agromeccaniche all’interno del sistema agricolo italiano”: lo dichiarano il presidente della IV Commissione Attività produttive di Regione Lombardia Marcello Ventura e il deputato di Fratelli d’Italia, Cristina Almici.
“Parliamo di imprese che garantiscono servizi indispensabili alle aziende agricole, intervenendo quotidianamente nelle lavorazioni dei terreni, nelle semine e nelle raccolte, sostenendo costi energetici significativi e contribuendo in maniera decisiva alla competitività del comparto primario. L’iniziativa approvata va nella direzione di una maggiore equità, prevedendo la possibilità di includere anche le imprese agromeccaniche tra i beneficiari del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti, superando una situazione che rischiava di penalizzare un anello fondamentale della filiera”.
Ventura e Almici sottolineano, inoltre, come “sia fondamentale continuare a costruire misure aderenti alla realtà operativa delle imprese agricole e agromeccaniche, valorizzando chi investe in innovazione, produttività e servizi a supporto dell’agricoltura italiana. Il confronto con le associazioni di categoria e con il territorio resta essenziale per individuare strumenti efficaci e concreti a sostegno di un comparto strategico per l’economia nazionale”.