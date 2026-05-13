“I gioielli sotto casa” fa tappa in Val Seriana: giovedì sera alla scoperta di Colzate

Nuovo appuntamento con “I gioielli sotto casa”, il programma condotto da Piero Brazzale, in onda giovedì sera alle ore 20:30 su CR1, canale 19. Anche questa settimana il viaggio porterà i telespettatori alla scoperta di uno dei territori più affascinanti della Lombardia: la Val Seriana, nel cuore della provincia di Bergamo.

Protagonista della puntata sarà Colzate, piccolo ma prezioso borgo seriano che custodisce storia, arte, spiritualità e panorami di rara bellezza. Un luogo dove tradizione e natura si intrecciano in un racconto capace di sorprendere.

Il percorso partirà da uno dei simboli più rappresentativi del paese: il suggestivo Santuario di San Patrizio, che domina il territorio dall’alto e che da secoli rappresenta un punto di riferimento per la comunità. Secondo alcune tradizioni, la sua origine potrebbe essere legata a mercanti irlandesi, dettaglio che rende ancora più affascinante la storia di questo luogo. Il complesso, costruito in epoche differenti, custodisce opere artistiche di grande valore, tra cui dipinti di Salmeggia e Caniana.

La puntata accompagnerà poi il pubblico lungo l’antico sentiero di Honio, tra prati, boschi e antiche contrade, in un itinerario immerso nella quiete della montagna che conduce verso località ricche di fascino e memoria.

Il viaggio si concluderà nel centro storico di Colzate, con la visita alla parrocchiale di San Maurizio, scrigno d’arte che conserva opere di grande pregio, tra cui una preziosa Pietà di Andrea Fantoni.

Un nuovo racconto tra cultura, paesaggio e identità locale, per continuare a valorizzare i tesori nascosti del nostro territorio.

Appuntamento giovedì alle 20:30 su CR1, canale 19, con “I gioielli sotto casa”.

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