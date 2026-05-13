Ultime News

13 Mag 2026 Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni
13 Mag 2026 Marco Cardani è il nuovo capo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona
13 Mag 2026 La voce duttile ed espressiva di Veronica Swift per CremonaJazz, applausi in Auditorium
13 Mag 2026 Cremona, centinaia di adesioni provinciali alla Giornata della Legalità
13 Mag 2026 900 studenti per il Progetto ERA: ambiente e sostenibilità al centro del dibattito
Nazionali

Internazionali, Rublev ‘teme’ Sinner: “Avrei preferito qualcun altro…”

(Adnkronos) –
Andrej Rublev ‘teme’ Jannik Sinner. Il tennista russo sfiderà domani, giovedì 14 maggio, l’azzurro nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026, dopo aver passato il turno battendo il georgiano Basilashvili in rimonta. Al termine della partita, inevitabile per Rublev parlare del match contro il numero 1 del mondo, affrontato in dieci precedenti con sette sconfitte. 

“Quanti Masters 1000 ha vinto di fila? Cinque? Quante partite consecutive? Venti?”, ha detto ridendo Rublev a TennisTv elencando i record di Sinner, “si sta avvicinando alla sconfitta. Più vince e più si avvicina”.  

“Io sto bene, non sono emozionato per la partita contro Jannik, non sto male”, ha raccontato il russo, “se mi chiedi se preferirei giocare contro qualcun altro, ovviamente risponderei ‘certo che preferirei qualcun altro’. Quella con Sinner però è anche una sfida con me stesso. Voglio sfidare me stesso contro Jannik”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...