Ultime News

13 Mag 2026 Vanoli Cremona: festa d’addio a Soncino tra emozioni, ricordi e orgoglio per 23 anni
13 Mag 2026 Marco Cardani è il nuovo capo allenatore della Ferraroni JuVi Cremona
13 Mag 2026 La voce duttile ed espressiva di Veronica Swift per CremonaJazz, applausi in Auditorium
13 Mag 2026 Cremona, centinaia di adesioni provinciali alla Giornata della Legalità
13 Mag 2026 900 studenti per il Progetto ERA: ambiente e sostenibilità al centro del dibattito
Nazionali

Rebuild 2026, Buttieri (Federcasa): “Piano casa è grande opportunità per sistema dell’abitare”

(Adnkronos) – “Siamo qui a Rebuild 2026 come Federcasa, che riunisce 85 aziende pubbliche, per parlare di Piano casa. Il governo, infatti, ha varato la settimana scorsa questo imponente piano, che è in fase di attuazione perché è stato assegnato alla Camera dei deputati per la discussione alla Commissione ambiente e noi commenteremo le dotazioni e le opportunità per le nostre aziende e per il sistema casa in generale”. A dirlo Marco Buttieri, presidente Federcasa, alla dodicesima edizione di Rebuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni in corso al Centro congressi di Riva del Garda (Tn). 

“Avevamo partecipato all’edizione di Rebuild di due anni fa e, personalmente, l’ho vista molto implementata e attiva: complimenti all’organizzazione e a tutti i partecipanti”, conclude. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...